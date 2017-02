WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in den USA ist im Januar überraschend gefallen. Die Gesamtproduktion sank um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie die US-Notenbank am Mittwoch in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten mit einer Stagnation gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat von 0,8 Prozent auf 0,6 Prozent nach unten revidiert.

Die Kapazitätsauslastung fiel um 0,3 Prozentpunkte auf 75,3 Prozent. Volkswirte hatten mit 75,4 Prozent gerechnet./jsl/tos/stb

