Noch ist die US-Berichtssaison nicht zu Ende. So hat Sodastream heute beispielsweise seine Quartalszahlen vorgelegt. Der Konzern schlägt die Erwartungen mit den Zahlen. Ob auch die Aktie darauf reagiert, verrät Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit dem Dow Jones, dem Ölpreis und mit den Aktien von Lending Club, Amazon, Alphabet und Groupon auseinander. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick was die Märkte in Deutschland heute bewegt.