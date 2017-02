(In der um 13.05 Uhr gesendeten Meldung muss die Überschrift korrekt lauten "Peugeot-Chef will mit Merkel über Opel sprechen" (NICHT "Merkel spricht mit Peugeot-Chef über Opel") Dementsprechend muss es auch im ersten Satz richtig heißen "Der Chef des Autobauers Peugeot, Carlos Tavares, will sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen" (NICHT "Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sich mit dem Chef des Autobauers Peugeot SA, Carlos Tavares, treffen"). Damit wird klargestellt, dass noch kein Treffen von Merkel und Tavares vereinbart worden ist. Dieser Fehler war auch in der folgende Meldung enthalten: TOP DE: Merkel spricht mit Peugeot-Chef über Opel. Es folgt eine korrigierte und überarbeitete Fassung der Meldung:)

Peugeot-Chef will mit Merkel über Opel sprechen

Von Nick Kostov

PARIS (Dow Jones)--Der Chef des Autobauers Peugeot, Carlos Tavares, will sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Eine Antwort von Frau Merkel stehe jedoch noch aus, sagte eine Sprecherin von Peugeot. Der Peugeot-Chef will mit der Bundeskanzlerin über eine mögliche Übernahme des Wettbewerbers Opel sprechen.

Die Bundesregierung, der an einer "erfolgreichen Zukunft von Unternehmen und Standorten gelegen" sei, wolle den Vorgang begleiten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

