Im Vorfeld der Sicherheitskonferenz in München hat Außenminister Gabriel zum Acht-Augen-Gespräch geladen. Vertreter aus Russland, Frankreich und der Ukraine werden erwartet. Thema ist die Rückkehr zur Waffenruhe.

Mit einem Krisentreffen in München will Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) die Friedensbemühungen für die Ukraine ankurbeln. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Mittwoch in Berlin, Gabriel habe seine Kollegen aus der ...

