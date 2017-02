Die König & Bauer AG hat am 10.11.2016 Zahlen für das dritte Quartal dieses Jahres veröffentlicht. Der Umsatz konnte im dritten Quartal erneut, um 9,8% auf 277,5 Mio. € gesteigert werden, sodass nach 9 Monaten ein Umsatzplus von 22,3% auf 831,4 Mio. € resultierte. Das Vorsteuerergebnis konnte im dritten Quartal deutlich überproportional um 28,5% auf 17,1 Mio. € verbessert werden, sodass das Plus nach 9 Monaten bei 542,6% lag, bzw. ein Vorsteuerergebnis von 34,9 Mio. € nach 2,1 Mio. € im Vorjahreszeitraum in den Büchern stand. Zu beachten ist hierbei auch ein Sonderaufwand von 6,5 Mio. € im Zusammenhang mit der Drupa in diesem Jahr, der das Ergebnis belastete. Nach 9 Monaten lag die Vorsteuermarge damit bei 4,2%, im dritten Quartal mit 6,2% sogar über der

mittelfristigen Prognosespanne von 4-6%.



Die vollständige Einschätzung können Sie hier downloaden: https://www.junolyst.de/app/download/7712535975/20161205_Update_KBA.pdf?t=1486597424