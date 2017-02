Der weltweite Gesamtumsatz wuchs durch die erfolgreiche Einführung von BOARD Cloud gegenüber dem Vorjahr in allen Regionen um 45%

BOARD International, der weltweit führende Anbieter von Unternehmens-Software zur Entscheidungsfindung, gab heute seine Ergebnisse für 2016 bekannt, die alle früheren Wachstumsraten in der Geschichte des Unternehmens übertroffen haben.

BOARD verzeichnete einen weltweiten Umsatz von 50.500.000 CHF (50.071.433 USD), ein Anstieg von mehr als 45 Prozent gegenüber dem weltweiten Umsatz von 34.800.000 CHF (34.522.728 USD) im Jahr 2015. Die Unternehmensergebnisse im Jahr 2016 weisen eine kontinuierliche Erfolgsbilanz von mehr als 20 Prozent beim weltweiten Umsatzwachstum in den vergangenen sieben Jahren auf.

"Diese Ergebnisse markieren einen monumentalen Meilenstein und eine solide Validierung unserer langfristigen Strategie," sagt BOARD Gründer und CEO Giovanni Grossi. "Seit unserer Gründung im Jahr 1994 hat BOARD konsequent eine Vision verfolgt, eine programmierfreie Softwareplattform für Business Intelligence, Analytics und Corporate Performance Management bereitzustellen, die problemlos auf einer einzigen Architektur implementiert und verwaltet werden kann. Unser konsequentes Wachstum ebnete uns den Weg und machte BOARD zur #1 unter den Plattformen zur Entscheidungsunterstützung für Unternehmen jeder Größe."

Giovanni Grossi nannte die erfolgreiche Einführung von BOARD Cloud, die eine Cloud-Version der On-Premise-Plattform des Unternehmens ist, als einen der Schlüsselfaktoren für BOARD's schnelles Wachstum im vergangenen Jahr. Ein weiterer wichtiger Faktor war die Fähigkeit, die Steigerung des Umsatzes von Software-Lizenzen in allen wichtigen geografischen Regionen zu beschleunigen, mit 140% Wachstum in Amerika, 100% Wachstum in Australien und Neuseeland und 77% Wachstum in Europa.

BOARD verdoppelt auch die Zahl der Verkäufe auf über 1.000.000 USD im vergangenen Jahr. Die BOARD Plattform wurde weitgehend in Unternehmensprojekten von führenden Organisationen wie Toyota Motor, The Cheesecake Factory, KPMG, Ricoh, Kering, Eversource Energy, Virgin Active und dem Sydney Airport eingesetzt.

Über BOARD International:

BOARD ist die #1 Entscheidungsplattform für Unternehmen aller Größen. Seit seiner Gründung 1994 hat BOARD International über 3.500 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Predictive Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen, programmierfreien Plattform zu realisieren. Mit der BOARD-Plattform erhalten Unternehmen eine einzige, akkurate und vollständige Sicht auf Unternehmensinformationen und die volle Leistungskontrolle über die gesamte Organisation, von Strategiefestlegung bis hin zur operativen Durchführung. Dank des programmierfreien Toolkit-Ansatzes konnten weltweit agierende Konzerne wie H&M, KPMG, DHL, Mitsubishi, NEC, Puma, Rolls-Royce und Siemens eine End-to-End-Entscheidungsplattform einführen - in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden gewesen wären. Mit Headquarter in Chiasso, Schweiz, sowie Boston, USA, 21 Niederlassungen und einem globalen Reseller-Netzwerk, ist BOARD International weltweit vertreten. BOARD wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170215005482/de/

Contacts:

BOARD International

Maria Peschek

Marketing Manager DACH

Büro: +49 6172 17117-35

mpeschek@board.com