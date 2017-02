Paris - Das Wachstum der Weltwirtschaft lag 2016 bei mageren 3%, so die Experten von Natixis Global Asset Management. Woher könnte also im weiteren Verlauf von 2017 ein Wachstumsschub kommen? Würden die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Steuersenkungen und Infrastrukturausgaben ausreichen, um die Weltwirtschaft anzukurbeln? Könnte die Stabilisierung der Rohstoffpreise den Märkten in den Schwellenländern Auftrieb verleihen? Oder würden die geopolitischen Risiken zu einer Abschwächung führen? Für den Moment sollten Anleger die heitere Stimmung an der Börse genießen, so Jörg Knaf, Executive Managing Director DACH Countries bei Natixis Global Asset Management.

