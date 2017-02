Die Vattenfall-Tochter Nuon will in den Niederlanden mindestens sechs Photovoltaik-Kraftwerke in bestehenden Windparks realisieren. Die Solarparks sollen eine Gesamtleistung von mehr als 70 Megawatt haben, was mehr sei, als bislang an großen Photovoltaik-Kraftwerken in dem Land installiert sei,...

Den vollständigen Artikel lesen ...