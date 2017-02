Die Hitachi Zosen Corporation (TOKYO:7004) hat bekannt gegeben, dass sie heute einen Auftrag von einem großen chinesischen Hersteller großer Schiffsdieselmotoren, Dalian Marine Diesel Co., Ltd., über zwei selektive katalytische Reduktionssysteme (selective catalytic reduction, SCR) erhalten hat. Hierbei handelt es sich um die erste kommerzielle Bestellung einer Abgasabscheidungsanlage entsprechend den Tier-III-Stickoxid-Emissionsstandards (nitrogen oxide, NOx)* von einem der führenden japanischen Hersteller großer Schiffsdieselmotoren, die im Januar 2016 in Kraft getreten sind.

Projektbeschreibung

Das SCR-System wird in Chemikalientankern installiert, die einem europäischen Schifffahrtsunternehmen gehören. Hitachi Zosen wird an Dalian Marine Diesel liefern, das Unternehmen, das den Auftrag für die Fertigung von Schiffsdieselmotoren durch die chinesische Werft AVIC Dingheng Shipbuilding Co., Ltd. erhalten hat.

Der Auftrag ist ein Ergebnis der hohen Zuverlässigkeit des Systems und macht Hitachi Zosen zum weltweiten Spitzenreiter bei der Lieferung von Systemen für den Schiffstransport in Übereinstimmung mit Umweltvorschriften.

"Hitachi Zosen ist der einzige offiziell vom weltweit führenden Lizenzgeber großer langsam laufender Schiffsdieselmotoren, MAN Diesel Turbo SE (Deutschland), zugelassene kommerzielle Anbieter. Unser Ziel ist es, unser Schiffs-SCR-System zum De-facto-Standard für Anlagen entsprechend den Tier-III-Umweltvorschriften zu machen", sagte Jitsuhiro Yamaguchi, Direktor des Geschäftsbereichs Marine Machinery SCR Systems.

Auftragsbeschreibung

1. Kunde: Dalian Marine Diesel Co., Ltd.

2. Leitender Auftragnehmer: Masuno Corporation

3. Werft: AVIC Dingheng Shipbuilding Co., Ltd.

4. Schiff: Chemikalientanker (7.999 DWT) x 2 Anlagen

5. System: Hochdruck-Schiffs-SCR-System x 2 Anlagen

6. Lieferung: 1. Anlage Oktober 2017/2. Anlage November 2017

