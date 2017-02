New York - An der Wall Street haben am Mittwoch wichtige Aktienindizes erneut Rekordmarken erreicht. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der S&P 500 sowie die Technologieindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände.

Zuletzt rückte der Dow um 0,15 Prozent auf 20 534,60 Punkte vor, während sich die Tech-Indizes und der S&P 500 kaum vom Fleck bewegten. Jüngste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...