Linz (pta024/15.02.2017/15:40) - Der Vorstand der S&T Deutschland Holding AG,

einer 100 %-igen Tochtergesellschaft der S&T AG, hat heute mit dem Vorstand der

Kontron AG eine Absichtserklärung zur geplanten Verschmelzung der

börsennotierten Kontron AG auf die nicht börsennotierte S&T Deutschland Holding

AG abgeschlossen. Die Verschmelzung soll in den kommenden zwei Monaten evaluiert

und entsprechend vorbereitet werden und auf den Hauptversammlungen der Kontron

AG wie auch der S&T Deutschland Holding AG, die spätestens jeweils im Juni

stattfinden sollen, zur Beschlussfassung vorgelegt werden.



Die alleinige Aktionärin der S&T Deutschland Holding AG, die börsennotierte S&T

AG mit Sitz in Linz, beabsichtigt des Weiteren, den Kontron-Aktionären, die ihre

Aktien im Zuge der Verschmelzung gegen Aktien der S&T Deutschland Holding AG

tauschen, dieses Angebot zu unterbreiten: Die Aktionäre, die im Zuge der

Verschmelzung Aktien an der S&T Deutschland Holding AG erhalten haben, können

diese in die S&T AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung einbringen, und somit

Aktionär der im TecDax gelisteten S&T AG werden. Kontron Aktionäre haben damit

die Möglichkeit, sich für das Barabfindungsangebot zu entscheiden oder das

Angebot der S&T AG im Zuge der Sachkapitalerhöhung die Gegenleistung in Höhe von

90% in neuen S&T Aktien und in Höhe von 10% als Barkomponente anzunehmen.



Alle Kontron-Aktionäre, die im Rahmen der Verschmelzung das von der S&T

Deutschland Holding AG gesetzlich verpflichtend abzugebende Barabfindungsangebot

nicht annehmen, erhalten somit die Möglichkeit, letztlich ihre Aktien gegen

Aktien der börsennotierten S&T AG sowie einer Barkomponente zu tauschen. Die

Sachkapitalerhöhung soll im Anschluss an die Verschmelzung durchgeführt werden

und voraussichtlich im Herbst 2017 abgeschlossen sein.



Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT)

ist mit rund 3.700 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 20 Ländern

weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im TecDAX-Aktienindex gelistete und im

Prime Standard der Deutschen Börse notierte Unternehmen mit einem umfassenden

Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen

in Zentral- und Osteuropa. Als namhafter IT-Hersteller verfügt S&T über ein

großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances,

Cloud-Security, Embedded Computer und Smart Energy.



