Hannover - Soeben wurden vom Bureau of Labor Statistics aktuelle Zahlen zu den Konsumentenpreisen (CPI) in den USA bekannt gegeben, so die Analysten der Nord LB.Demnach sei es im Januar zu einem Anstieg um 0,6% M/M gekommen. Die Jahresrate habe erneut deutlich auf nun 2,5% angezogen. Bei den Konsumentenpreisen exklusive Nahrung und Energie habe sich ein Plus um 0,3% M/M ergeben, was die Jahresrate auf 2,3% habe ansteigen lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...