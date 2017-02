BERLIN (AFP)--Einen Tag vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Bundesländer haben sich am Mittwoch in Berlin nach Gewerkschaftsangaben noch einmal 8.000 Beschäftigte an einem ganztägigen Warnstreik beteiligt. Betroffen gewesen seien Kindertagesstätten, Schulhorte und Hochschulen, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in der Hauptstadt mit. Auch in Thüringen traten Landesbeschäftigte in den Ausstand.

Die beiden Polizeigewerkschaften GdP und DPolG bekräftigten am Mittwoch noch einmal die gemeinsame Lohnforderung aller Arbeitnehmervertretungen des Sektors in Höhe von sechs Prozent. "Für spürbare Gehaltserhöhungen unserer Kolleginnen und Kollegen ist angesichts sprudelnder Steuereinnahmen der öffentlichen Hand genug Geld da", erklärte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) kündigte für Donnerstag außerdem Warnstreiks tarifbeschäftigter Mitglieder bei der Berliner Polizei und bei Berliner Ordnungsämtern an. Sie sollen den Start der dritten Gesprächsrunde in Potsdam begleiten, wo Vertreter von Arbeitnehmern und Ländern erneut verhandeln wollen. Die ersten zwei Runden blieben ergebnislos.

In den vergangenen Tagen hatten Verdi, GdP, DPolG und andere Gewerkschaften wie die GEW bereits massive Warnstreiks mit wechselnden regionalen Schwerpunkten organisiert, an der sich tausende Landesbeschäftigte beteiligten. Vielerorts gab es auch Protestzüge durch Innenstädte. Unterstützt wurden die Aktionen auch von der Beamtengewerkschaft DBB.

Bei den Verhandlungen geht es um die Bezüge von mehr als 800.000 Angestellten in den 15 in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder zusammengeschlossenen Bundesländern. Hessen verhandelt für seine Tarifbeschäftigten separat mit den Gewerkschaften.

Verdi zufolge soll das Ergebnis der Tarifrunde zudem auf Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden. Damit sind letztendlich 2,2 Millionen Beschäftigte vom Ausgang der Verhandlungen betroffen.

