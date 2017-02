Hamburg (ots) -



Dank OLED-Technologie garantiert die EZW954-Serie von Panasonic völlig neue visuelle Erlebnisse für atemberaubende Film- und Fernsehstunden. Optimiert von Spezialisten aus Hollywood und ausgestattet mit dem neuen Studio Colour HCX2-Prozessor erfüllt der EZW954 Kinoträume in den eigenen vier Wänden. Die High Dynamic Range (HDR)-Wiedergabe, die Bildschärfe, der Schwarzwert und der erweiterte Farbraum führen in neue Dimensionen des Fernsehens. Für erstklassigen Kinosound sorgt das neue Reference Surround Sound Plus-System. Der Quattro Tuner mit Twin-Konzept mit DVB-T2 HD und TV>IP Server & Client bietet darüber hinaus maximale Flexibilität beim TV-Empfang und der Verteilung der Programme im Haus. Vielfältige Unterhaltung auch abseits des normalen TV-Programms garantiert die hohe Vernetzung mit Internet-Apps, Video-on-Demand, Webbrowser und HbbTV. Erhältlich ist der EZW954 mit 164 cm/65 Zoll sowie jetzt auch in der neuen Bildgröße von 139 cm/55 Zoll.



Wie die meisten anderen Hersteller setzt Panasonic auch weiterhin auf zwei verschiedene TV-Technologien. Neben neuen LCD Modellen erweitert das Unternehmen auch die Auswahl an TVs mit OLED Technologie. "Für Heimkinoenthusiasten wird der Name Panasonic immer mit den legendären Plasma-TVs verbunden bleiben", erklärt Dirk Schulze, Marketing Manager TV bei Panasonic Deutschland. "Bei den selbstleuchtenden Pixeln der OLED Technologie können wir unsere ganze Erfahrung aus der Plasma-Ära einbringen. Um das von uns erwartete Höchstmaß an realitätsnaher Farbwiedergabe zu erzielen, eignet sich die Technologie mit ihren einzeln ansteuerbaren Pixeln und herausragenden Schwarzwerten am besten, dies hat sich ja schon im vergangenen Jahr bei dem hervorragenden und mit Testauszeichnungen überhäuften Panasonic OLED TX-65CZW954 gezeigt."



Mit dem neuen OLED-TV EZW954 bringt Panasonic magische Momente ins Wohnzimmer. Die nächste Generation des 4K Ultra HDR OLED-Panels zeichnet sich durch eine höhere Helligkeit, verbesserten Kontrast und eine überwältigende Farbreproduktion aus - beste Voraussetzungen für die lebensechte und farbgetreue Wiedergabe von HDR-Inhalten. Neben der überragenden Helligkeit ist das neue OLED-Panel zudem in der Lage, dunkelste Passagen mit feinsten Nuancen in den Schwarztönen mit allerhöchster Präzision darzustellen.



Atemberaubende Bildqualität



Verantwortlich für die atemberaubende Bildqualität zeichnet neben dem neuen 4K Ultra HDR OLED-Panel der ebenfalls neu entwickelte Studio Colour HCX2-Prozessor, der in Zusammenarbeit mit Experten der Panasonic Hollywood Laboratories entwickelt und fein justiert wurde. So konnte Panasonic das ambitionierte Ziel erreichen, auch zuhause die Bilder exakt so wie im Kino und wie es sich die Regisseure gedacht haben, zu zeigen. Durch die volle Ausschöpfung der OLED-Technologie und des Expertenwissens der Filmemacher gelang es, eine faszinierende Detailtreue, perfekte Farbwiedergabe sowie feinste Farbabstufungen zu realisieren. Der EZW954 erfüllt auch die strengen THX-Richtlinien bezüglich Bildqualität. Diese ohnehin schon überragende Darstellung kann zudem dank isf-Mode weiter optimiert werden.



Die OLED-Technologie von Panasonic katapultiert die Bildqualität auf ein neues Niveau. Die überragende Helligkeit gepaart mit abgrundtiefem Schwarz und der neuesten HDR-Technologie bietet eine Dynamik, Bildtiefe und Kontrastumfang, die den Zuschauer gefangen hält und im Film versinken lässt. Durch die hohe Leuchtdichte und die feinsten Farbabstufungen ist der EZW954 ideal für HDR-Content geeignet, da das selbstleuchtende Panel sowohl tiefstes Schwarz als auch eine sehr hohe Helligkeit darstellen kann. Dabei unterstützt der EZW954 die beiden wichtigsten HDR-Standards HDR10/PQ für 4K Blu-ray sowie Hybrid Log Gamma (HLG) für Broadcast-Übertragungen, die noch in 2017 starten sollen.



Exzellenter Heimkino-Sound



Unterstützt wird die hervorragende Bildqualität durch das von Panasonic neu entwickelte Reference Surround Sound Plus-System, das mit ausgewogenem Klang, breitem Spektrum sowie glasklaren Dialogen und druckvollen Bässen für den exzellenten Heimkino-Sound sorgt.



Intuitive Bedienung mit MyHomeScreen 2.0



Die neue Panasonic Benutzeroberfläche MyHomeScreen 2.0 gewährleistet die intuitive Nutzung aller Quellen. Der Zuschauer bekommt direkten Zugriff auf Live-TV, Internet-Apps sowie angeschlossene und im Netzwerk befindliche externe Geräte. Zudem kann er seine Lieblingsanwendungen an den Startbildschirm heften, um sie schnell und ohne Umwege über Bildschirmmenüs aufzurufen. Darüber hinaus können jetzt für mehrere Nutzer unterschiedliche Favoritenordner angelegt werden. Für vielfältige Unterhaltung stehen neben Internet-Apps alle gängigen Video-on-Demand-Dienste wie beispielsweise Netflix, Amazon Prime Video oder YouTube bereit. Mit der Crestron sowie Control 4-Unterstützung kann der EZW954 perfekt in eine Smart Home Multimedia-Steuerung eingebunden werden.



Der EZW954 ist kompatibel zur Remote- und Media Center-App von Panasonic, mit denen der TV bequem vom Smartphone oder Tablet gesteuert sowie zuhause und unterwegs auf Live-TV oder Aufzeichnungen zugegriffen werden kann. Des Weiteren verfügt der OLED-TV über den von Grund auf neu entwickelten 4K Media Player, der jetzt auch 4K HDR10/PQ sowie Hybrid Log Gamma-Inhalte unterstützt.



Quattro-Tuner mit Twin-Konzept, DVB-T2 HD und TV>IP Server & Client



Wie kein anderer Hersteller setzt Panasonic auf allerhöchste Flexibilität beim TV-Empfang und der Verteilung der Signale im Haus. Der EZW954 ist mit dem bewährten Quattro Tuner mit Twin-Konzept ausgestattet, der sowohl für Satellit, Kabel als auch DVB-T2 HD geeignet ist, das mit bis zu 40 hochauflösenden Sendern Ende März 2017 in Deutschland seinen Regelbetrieb aufnimmt. Zusätzlich ist der TV>IP Server & Client in der Lage, TV-Signale aus dem Heimnetzwerk zu empfangen, wodurch das Fernsehgerät unabhängig von einem Antennenanschluss überall im Haus aufgestellt werden kann. Die TV>IP-Server-Funktion ermöglicht es, herkömmlich mit Satellit, Kabel oder Antenne empfangene Programme für andere Geräte im Netzwerk bereitzustellen - das bietet nur Panasonic. Eine zusätzliche TV>IP Set-Top-Box ist somit nicht mehr notwendig. Gegenüber DLNA-Streaming bietet TV>IP den vollen TV-Komfort mit USB-Recording, EPG, Videotext, HbbTV und Entschlüsselung von Pay TV-Programmen.



4K Gaming



Der neue 4K HDR Game Mode lässt die Herzen aller Spielefans hochschlagen. Er halbiert im Vergleich zu den Vorgängermodellen den Input-Lag, sorgt für kurze Reaktionszeiten und unterstützt auch die HDR Bildwiedergabe.



Art & Interior-Konzept



Nicht nur eingeschaltet - auch im ausgeschalteten Zustand macht der EZW954 eine ausgezeichnete Figur und fügt sich nahtlos in das Art & Interior-Konzept von Panasonic ein. Die verwendeten hochwertigen Materialien, der schmale kaum sichtbare Rahmen sowie der mittig angebrachte elegante Metallstandfuß machen den neuen OLED-TV zum Hingucker mit zeitlosem Charakter.



Umweltschonend



Die OLED-Geräte von Panasonic verbrauchen nur wenig Strom - ganz im Sinne der Panasonic Firmenphilosophie, bei der Umweltaspekte eine übergeordnete Rolle spielen. Zahlreiche intelligente ECO-Funktionen halten den Energieverbrauch so gering wie möglich. So verbrauchen beispielsweise angeschlossene Geräte auch nur dann Strom, wenn sie auch wirklich gebraucht werden.



Verfügbarkeit



TX-65EZW954, voraussichtlich ab Juni erhältlich TX-55EZW954, voraussichtlich ab Juni erhältlich



