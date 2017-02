Hamburg (ots) -



Zahlreiche Provider stellen langfristig vom analogen Festnetztelefonanschluss auf die IP-basierte Internettelefonie um. Zukunftsweisend geht Panasonic mit dem Trend und präsentiert drei IP-Telefone mit CAT-IQ 2.0-Standard. Diese unterstützen auch wichtige Telefonfunktionen vieler FRITZ!-Box-Router, wie den schnellen Zugriff auf die Telefonkontakte des Routers und die Rufnummernanzeige (CLIP).



Vorteile dank IP-Telefonie



Aufgrund der Integration der klassischen Basisstation in den Router benötigt das Mobilteil nur noch die Ladeschale. Das Mobilteil wird in den Router per Funk eingebucht und ist somit besonders stromsparend. Das Wegfallen der Telefonkabel ermöglicht außerdem das flexible Positionieren des Mobilteils im Raum. Aufgrund der direkten Registrierung des Mobilteils am Router kann zudem vom Mobilteil aus direkt auf die Telefonbuchkontakte im Router zugegriffen werden. Familien mit Kindern oder Home-Office-Nutzer können zeitgleich telefonieren, ohne sich gegenseitig zu stören. Jedem Mobilteil kann eine eigene Durchwahlnummer zugewiesen werden. Dank der deutlich höheren Datenrate wird jetzt die Sprache mit einer Audiobandbreite von 7kHz übertragen. Die Telefongespräche klingen jetzt so natürlich wie noch nie.



Einfach und persönlich



Auch in Sachen Bedienung setzt Panasonic auf Komfort und Individualität. Die Menüführung über 4-Wege-Steuerung lässt sich in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Türkisch steuern. Das Freisprechen gelingt dank Voll-Duplex-Technologie ohne störende Unterbrechungen. Die Babyphone-Funktion, bei der nach Bedarf ein zweites Mobilteil oder ein Smartphone angerufen wird, ist für Eltern eine sehr angenehme Funktion.



Das KX-TGQ400GB überzeugt als Premiumausführung mit einem 2,0-Zoll-Farbdisplay, einer Auflösung von 176 x 220 Pixeln und einem ansprechend abgerundeten Tastendesign in der Farbe Schwarz. Das KX-TGQ200GB zeichnet sich durch ein 1,8-Zoll-Monochrom-Display in einer Auflösung von 128 x 64 Pixeln aus. Das Telefon im geradlinigen Design ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.



Das KX-TGQ400GB und das KX-TGQ200GB sind ab April 2017 zum Preis von 44,99 Euro (UVP) und 34,99 Euro (UVP) verfügbar.



