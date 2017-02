Hamburg (ots) -



Der Panasonic 4K HDR LED-TV EXW754 mit Cinema Display und dem neu entwickelten Studio Colour HCX2-Prozessor sorgt für atemberaubende Heimkinoabende. Die im Zusammenspiel mit Experten aus Hollywood nochmals weiter entwickelte und optimierte Bildverarbeitung garantiert auch zuhause eine Bildqualität wie im Kino - genau so, wie es sich die Filmemacher gedacht haben. Darüber hinaus hebt HDR Multi das Heimkino-Erlebnis auf ein völlig neues Niveau und unterstützt die wichtigsten HDR-Formate. Das attraktive Design mit hochwertigen Materialien und elegantem Metallfuß integriert sich perfekt in jedes Wohnambiente. Für faszinierenden Raumklang sorgt das neue Cinema Surround Sound Pro-System. Der Quattro Tuner mit Twin-Konzept, TV>IP Server & Client und DVB-T2 HD setzt Maßstäbe und garantiert allerhöchste Flexibilität beim TV-Empfang.



Der 4K Pro HDR LED-TV EXW754 bringt auf beeindruckende Art und Weise Hollywood ins Wohnzimmer. "Mit seinem technologisch ausgereiften 4K Ultra HD Cinema Display mit erweitertem Farbraum steht der EXW754 für lebensechte und naturgetreue Bilder, wie man sie aus dem Kino kennt. Verantwortlich für die fantastische Bildqualität ist der mit unseren Experten der Panasonic Hollywood Laboratories völlig neu entwickelte HCX2-Prozessor, der für überwältigende Farbwiedergabe mit feinsten Farbabstufungen sorgt. So erlebt man auch zuhause jeden Film genau so, wie es sich die Filmemacher in Hollywood gedacht haben", so Dirk Schulze, Marketing Manager TV bei Panasonic.



Local Dimming passt kontinuierlich die Hintergrundbeleuchtung an, so dass sowohl dunkle Bildinhalte mit feinsten Schattierungen als auch strahlend helle Anteile perfekt zur Geltung kommen - die ideale Voraussetzung für HDR-Inhalte, die mit ihrer Dynamik und dem riesigen Kontrastumfang das Film- und Fernseherlebnis neu definieren. Der EXW754 unterstützt dabei mit HDR Multi die beiden wichtigsten HDR-Formate HDR10/PQ für 4K Blu-ray sowie HLG (Hybrid Log Gamma) für Broadcast-Anwendungen, die voraussichtlich 2017 starten. Mit 2.200Hz (bmr) Bildwiederholrate ist auch bei Sport- und Actionszenen eine bewegungsscharfe Darstellung in Ultra HD gewährleistet. Das neu entwickelte Cinema Surround Sound Pro mit satten Bässen, klaren Dialogen mit hoher Sprachverständlichkeit sowie präzisem Klangbild komplettiert das perfekte Heimkinovergnügen.



Zeitlose Eleganz



Der EXW754, erhältlich mit einer Bildgröße von 108cm (43 Zoll) Bilddiagonale, macht auch optisch eine ausgezeichnete Figur - nicht nur im eingeschalteten Zustand. Dank zeitlosem Art & Interior-Design mit schmalem Rahmen, der verwendeten hochwertigen Materialien und seinem eleganten Metall-Standfuß fügt er sich nahtlos in jede Wohnumgebung ein.



TV-Empfangsmöglichkeiten wie kein anderer Hersteller



Allerhöchste Flexibilität beim TV-Empfang garantiert der Quattro-Tuner mit Twin-Konzept und zwei CI-Slots. Als einziger Hersteller bietet Panasonic je zwei Empfänger für Kabel, Satellit und Antenne sowie als vierten Empfangsweg einen integrierten TV>IP Server und Client, um die Programme im Haus zu verteilen oder sie aus dem Heimnetzwerk zu empfangen. TV>IP beruht auf dem Sat>IP-Standard und unterstützt sowohl Kabel- als auch Satelliten- und Antennensignale. Der TV>IP Client erleichtert die Aufstellung des Fernsehgerätes, da es überall im Haus unabhängig von einem Antennenanschluss platziert werden kann. Bei voller TV-Funktionalität empfängt der EXW754 die Sender aus dem Heimnetzwerk und kann sogar auf mehrere Server zugreifen (Multicast). Nutzt man den integrierten zweiten Tuner als TV>IP Server, stellt der EXW754 die Programme für kompatible Geräte im Netzwerk bereit. Darüber hinaus unterstützt der EXW754 das hochauflösende Antennenfernsehen DVB-T2 HD, das Ende März 2017 seinen Regelbetrieb in Deutschland mit bis zu 40 HD-Sendern aufnimmt.



Aufnahmekomfort mit zwei Tunern



Mit dem Twin-Konzept bietet Panasonic herausragenden Komfort bei Aufnahme und Wiedergabe. Unabhängig vom gerade auf dem Bildschirm laufenden Programm kann eine zweite Sendung auf eine angeschlossene USB-Festplatte aufgezeichnet werden. Es ist zudem möglich, zwei Programme gleichzeitig aufzunehmen, während man parallel einen bereits gespeicherten Film anschaut. Der übersichtliche Electronic Program Guide (EPG) hilft bei der Timereinstellung.



Universell vernetzt



Der hohe Vernetzungsgrad mit WLAN, DLNA, Internet-Apps und Webbrowser bietet vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten. HbbTV ermöglicht den Zugriff auf die Mediatheken der Fernsehsender, zudem stehen alle wichtigen Video-on-Demand-Angebote wie beispielsweise Netflix oder Amazon Prime Video zur Verfügung. Mit dem integrierten Webbrowser surft man bequem vom Sofa aus im Internet. Darüber hinaus ist der EXW754 kompatibel zur Remote- und Media Center-App von Panasonic, um sich Live-TV oder Aufzeichnungen auf einem Tablet oder Smartphone anzuschauen. Mit TV Anywhere ist dies auch unterwegs und unabhängig vom gerade auf dem Bildschirm gezeigten Programm möglich. Der völlig neue 4K Media Player unterstützt darüber hinaus auch die HDR-Formate HDR10/PQ sowie HLG, um auch Medien-Dateien mit bestmöglicher Qualität zu zeigen. Eine neue Ordnerstruktur vereinfacht die Suche nach dem Lieblingsinhalt.



Einfache Bedienung mit MyHomeScreen 2.0



Mit der Benutzeroberfläche MyHomeScreen 2.0 von Panasonic lässt sich der EXW754 intuitiv und kinderleicht bedienen. Der personalisierbare Startbildschirm bietet sofortigen Zugriff auf Live-TV, Apps und externe Geräte. Zudem kann der Zuschauer seine Lieblingsinhalte direkt anheften, so dass diese ohne Umwege immer sofort zur Verfügung stehen. Unterschiedliche Nutzer legen dabei komfortabel ihre eigenen Favoritenordner an. Der EXW754 unterstützt darüber hinaus auch Crestron und Control 4-Systeme, um den Fernseher in eine Smart Home Multimedia-Steuerung zu integrieren.



4K Gaming



Der neue 4K HDR Game Mode lässt die Herzen aller Spielefans hochschlagen. Er halbiert im Vergleich zu den Vorgängermodellen den Input-Lag, sorgt für kurze Reaktionszeiten und unterstützt auch die HDR Bildwiedergabe.



Umweltaspekte



Ausgestattet mit zahlreichen energie- und stromsparenden Funktionen schonen Panasonic Fernsehgeräte die Umwelt und wertvolle Ressourcen, getreu der Panasonic Firmenphilosophie, bei der Umweltaspekte eine übergeordnete Rolle spielen.



Verfügbarkeit



Der TX-43EXW754 ist voraussichtlich ab April 2017 verfügbar.



Stand Februar 2017



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94 Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.



