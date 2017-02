Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der 4in1 Epilierer ES-ED53 ist das neueste Modell der Panasonic Wet/Dry Reihe. Er bietet sanfte und zuverlässige Epilation und Rasur für perfekt gepflegte Haut am ganzen Körper. Mit vier verschiedenen Aufsätze und Funktionen sowie der bewährten Nass/Trocken-Technologie zum hautschonenden Einsatz in Badewanne oder Dusche beseitigt er lästige Härchen schnell und gründlich. Mit dem ES-ED53 Epilierer sind Beine immer seidenglatt und der Frühling kann kommen!



Die verschiedenen Aufsätze und Funktionen machen das Epilieren einfach und effektiv. Der große Effizienzaufsatz epiliert perfekt größere Flächen wie Beine und Arme sowie Bikinizone und Achseln - dies natürlich auch hautschonend in Badewanne oder Dusche. Für empfindliche Stellen gibt es den Sanft-Modus. Wer hier lieber rasiert, nutzt den klassischen Rasieraufsatz mit ausklappbarem Langhaarschneider plus Kammaufsatz zum Kürzen der Haare, z.B. vor dem Epilieren oder Rasieren der Bikinizone.



Die 48 Pinzetten des ES-ED53 erfassen auch die feinsten Härchen ab 0,5 mm am ganzen Körper und entfernen sie gründlich an der Wurzel. Das LED-Lämpchen sorgt dafür, dass kein Haar übersehen wird. Mit seinem 60 Grad flexiblen Schwingkopf folgt der ES-ED96 Wet/Dry dabei spielend leicht jeder Körperkontur und erfasst so auch kürzere Härchen.



Der ES-ED53 bietet zwei verschiedene Geschwindigkeiten: den besonders schnellen und effizienten Modus und den sanften Soft-Modus. Damit ist der Epilierer auch perfekt für Einsteiger geeignet. Für besonders empfindliche Stellen gibt es zudem den Skin-Protector Aufsatz. Mit feinen Lamellen strafft er die Hautoberfläche und verhindert, dass die Haut beim Epilieren gedehnt wird. Das schont die Haut und verringert das Schmerzempfinden. So wird Epilieren noch sanfter und hautfreundlicher.



Damit sich die Haare bei der Anwendung mit Wasser optimal aufrichten, wird einfach ein Tropfen Duschgel auf den Epilierkopf aufgetragen. Durch die Rotation ergibt sich eine Schaumwelle, die auch anliegende Härchen aufrichtet.



Alle Aufsätze sind einfach per Knopfdruck zu wechseln und schnell unter fließendem Wasser zu reinigen. Besonders fix ist auch das Aufladen: In nur einer Stunde ist der Epilierer ES-ED53 Wet/Dry vollständig geladen und für weitere 40 Minuten kabellosen Einsatz bereit. Dank der automatischen Spannungsanpassung von 100-240V ist er für den Urlaub der ideale Begleiter.



Den 4in1 Epilierer ES-ED53 Wet/Dry gibt es in klassisch elegantem weißem Design.



Für Einsteigerinnen gibt es in diesem Jahr zwei neue Modelle: Der ES-WS24 und der ES-WS14 überzeugen mit zuverlässiger Leistung und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. In den neuen fröhlichen Farben Coral und Rosa machen sie Lust auf Frühling.



Der ES-ED53 Wet/Dry ist ab März 2017 für 89,95,- EUR (UVP) im Handel erhältlich. Ebenfalls ab März sind die Modelle EW-WS24 und ES-WS14 für 59,95 und 49,95EUR verfügbar.



Aktuelle Videos zu unseren Beauty Produkten finden Sie auf Youtube unter: www.youtube.com/playlist?list=PLng_rrAjbqdGBoLNuNT84LxeqAE64JzVl



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94 Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net und www.experience.panasonic.de/.



OTS: Panasonic Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14151.rss2



Weitere Informationen: Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg



Ansprechpartner für Presseanfragen: Michael Langbehn Tel.: 040 / 8549-0 E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com