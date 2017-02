Hamburg (ots) -



Mit der neuen ESW504-TV-Serie baut Panasonic auf der Qualität der erfolgreichen DSW504-Modelle auf und kann diese weiter optimieren. Dank ausgereifter Bildverarbeitung mit 600 Hz (bmr) sind kontrastreiche Bilder mit brillanter Bewegungsdarstellung garantiert. Der integrierte Quattro-Tuner für alle Empfangswege, inklusive dem neuen deutschen Antennenfernsehen DVB-T2 HD, bietet höchste Flexibilität. Dank des smarten Panasonic Betriebssystems kann auf zahlreiche Apps zugegriffen sowie im Internet gesurft werden. Für guten Klang sorgt der Compact Surround Plus-System von Panasonic. Integriertes WLAN sowie komfortables USB-Recording runden die Ausstattung ab. Erhältlich ist die ESW504-Serie in fünf Bildschirmgrößen zwischen 60 cm (24 Zoll) und 123 cm (49 Zoll). Darüber hinaus sind die Modelle mit 80, 108 und 123 cm (32, 43 und 49 Zoll) neben Schwarz auch in Silber erhältlich.



Die smarten LED-TVs der Panasonic ESW504-Serie überzeugen mit zeitlosem Design und sind mit Bildschirmgrößen von 60, 80, 100, 108 und 123 cm (24, 32, 40, 43 und 49 Zoll) für jeden Raum geeignet - sei es im Wohnzimmer oder als Zweitgerät im Arbeits-, Kinder- oder Schlafzimmer. Das elegante Erscheinungsbild wird zusätzlich durch den hochwertigen Metallfuß unterstrichen (108 cm/43 Zoll und 123 cm/49 Zoll). Die Modelle mit 80 cm/32 Zoll, 108 cm/43 Zoll und 123 cm/49 Zoll sind wahlweise in Schwarz oder Silber erhältlich. "Mit der ESW504-Serie bieten wir günstige Fernsehgeräte in zahlreichen Bildschirmgrößen mit elegantem Design, die sowohl als Erst- wie auch als Zweigerät mit ausgezeichneter Ausstattung, optimaler Bildqualität und benutzerfreundlichen smarten Funktionen überzeugen", so Dirk Schulze, Marketing Manager TV bei Panasonic.



Flexibilität beim TV-Empfang



Auch die inneren Werte stimmen. Alle Panasonic ESW504-Modelle verfügen über den ausgezeichneten und seit Jahren bewährten Quattro-Tuner, der sich offen für alle Empfangswege zeigt. Neben Satellit- und Kabelempfang sorgt der DVB-T2 HD-Empfänger für das neue, hochauflösende Antennenfernsehen für totale Flexibilität. Darüber hinaus ist Panasonic der einzige Hersteller mit TV>IP als vierten Empfangsweg. Damit bekommt das Fernsehgerät die Programme aus dem Heimnetzwerk - entweder per Ethernet-Verbindung oder kabellos per WLAN. Die von einem Server ins Heimnetzwerk eingespeisten Satelliten-, Kabel- oder Antennensignale können so auch in einem Raum empfangen werden, in dem kein eigener Antennenanschluss vorhanden ist - bei voller Funktionalität und Komfort mit EPG, HbbTV, Entschlüsselung von PayTV-Programmen oder USB-Recording.



Scharfe, kontrastreiche Bilder



Kontrastreiche Bilder und eine brillante Bewegungsdarstellung auch bei Action- und Sportszenen gewährleistet die 600 Hz (bmr)-Bildverarbeitung. Zusammen mit dem Adaptive Backlight Dimming, das die Hintergrundbeleuchtung kontinuierlich abhängig vom Bildinhalt optimiert, ist eine gestochen scharfe Darstellung auch in dunklen Szenen sowie hoher Kontrast garantiert. Unterstützt wird die hohe Bildqualität durch das Compact Surround Sound Plus-System von Panasonic, das mit sehr gutem Tiefton und überzeugender Breitenstaffelung den Filminhalt auch akustisch in Szene setzt.



USB-Recording mit Pause Live TV



Nie mehr eine Sendung verpassen! Alle Modelle der ESW504-Serie verfügen über USB-Recording, mit dem komfortabel das Fernsehprogramm auf eine angeschlossene USB-Festplatte aufgezeichnet werden kann. Mit Hilfe der übersichtlichen elektronischen Programmzeitschrift wird kinderleicht eine Timeraufzeichnung programmiert. Darüber hinaus kann mit Pause Live TV eine gerade laufende Sendung für bis zu 90 Minuten angehalten und nach einer Pause an der zuvor gestoppten Stelle fortgesetzt werden.



Hohe Vernetzung



Auch Abseits des normalen TV-Programms sorgen die ESW504-Fernsehgeräte für vielfältige Unterhaltung. Über LAN oder kabellos per WLAN bekommt der Zuschauer per HbbTV Zugriff auf die Mediatheken der Fernsehsender. Zahlreiche Internet-Apps bieten Unterhaltung aus allen Genres sowie den bequemen Zugriff auf die wichtigsten Video-on-Demand-Dienste wie beispielsweise Netflix oder Amazon Prime Video. Darüber hinaus surft man bequem vom Sofa aus über den integrierten Webbrowser im Internet. Für hohen Komfort sorgt zudem die Kompatibilität zu Smart Home- und Multimedia-Steuerungssystemen wie Control 4 oder Crestron.



Abgerundet wird die Ausstattungsvielfalt durch zwei HDMI-Anschlüsse (davon 1 x HDMI-ARC), zwei USB Eingängen, Komponenten-Video-Eingang sowie einem optischen Audio-Digitalausgang. Für Zuschauer, die die Familie beim TV-Genuss nicht stören oder selbst nicht gestört werden möchten, steht ein gut erreichbarer Kopfhörerausgang bereit.



Getreu der Firmenphilosophie spielen bei Panasonic Umweltaspekte eine übergeordnete Rolle. So verbrauchen die Geräte der ESW504-Serie wenig Strom und halten den Energieverbrauch dank zahlreicher Eco-Funktionen so gering wie möglich.



Verfügbarkeit



TX-49ESW504S, voraussichtlich ab Ende März verfügbar TX-49ESW504, voraussichtlich ab Ende März verfügbar TX-43ESW504S, voraussichtlich ab Ende März verfügbar TX-43ESW504, voraussichtlich ab Ende März verfügbar TX-40ESW504, voraussichtlich ab Ende März verfügbar TX-32ESW504S, voraussichtlich ab Ende März verfügbar TX-32ESW504, voraussichtlich ab Ende März verfügbar TX-24ESW504, voraussichtlich ab Ende März verfügbar



Über Panasonic: Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94 Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.



