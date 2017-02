Hamburg (ots) -



Gepflegte Gesichts- und Körperbehaarung sind voll im Trend. Für das modebewusste Styling führt Panasonic drei Produkte unter dem Motto "Trimmen 3.0" ein. Ein Trimmer für den Körper und zwei Bartstyler für die Gesichtshaare sorgen für Form und Schnitt. Alle drei Geräte haben eine Gemeinsamkeit: eine breite und abgerundete Sicherheitsklinge. Der neuartige Einsatz der japanischen Klingentechnologie verlängert die Lebensdauer und sorgt für eine überaus gründliche und dabei schonendere und angenehmere Rasur. Die Produkte überzeugen optisch durch ihr schmales I-förmiges Design, das perfekt in der Hand liegt. Höchste Präzision in der Rasur sowie perfekte Ergonomie in der Handhabung - in den neuen Trimmern führt Panasonic beide Anforderungen zu einem revolutionären Design zusammen.



All-in-one - Bartstyler Panasonic ER-GD50 und ER-GD60



Drei Dinge auf einmal in einem Gerät. Gibt es nicht? Doch, der Panasonic ER-GD50 und der ER-GD60 vereinen drei Produktkategorien und sind Rasierer, Trimmer und Bartdesigner in einem. Dadurch bieten sie zahlreiche Stylingmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Kreativität beim Gestalten des Barts. So zaubern sie einen sauberen Kotelettenbart, kürzen den Drei-Tage-Style oder rasieren den Schnurrbart im Handumdrehen. Das schmale I-förmige Design macht die Handhabung kinderleicht. Präzises Rasieren an den Wangen und unter dem Kinn gelingt spielend. Die 35mm langen Klingen gestatten eine unglaublich genaue und schonende Rasur mit präzisen Konturen. Die neue Technologie von Panasonic mit abgerundeten Klingen und kleinen Abständen zwischen den einzelnen Zacken ermöglicht erstmals eine Rasur auf eine Länge von 0,1mm. Der zusätzliche Kammaufsatz von 0,5-10mm mit einer Längenabstufung von 0,5mm ermöglicht genaues Barttrimmen. Die Klingenspitzen sind breit, abgerundet und stehen sehr eng, so schonen sie empfindliche Haut. Die Klinge ist einfach unter fließendem Wasser abwaschbar.



Sensibel und feinfühlig - der Bodytrimmer Panasonic ER-GK60



Auch in Sachen Körperenthaarung hat Panasonic den passenden Profi zur Hand. Der ER-GK60 ist speziell für die schwieriger erreichbaren Zonen des männlichen Körpers entwickelt worden. Die hautschonende Schutzklinge und der Aufsatz für empfindliche Körperregionen gewährleisten eine sichere Körperrasur ohne Hautirritationen. Das griffige und einfach zu handhabende I-förmige Design erlaubt selbst bei der kürzesten Schnittlänge von 0,1mm eine exakte Rasur an allen Stellen des Körpers. Praktisch: Der Bodytrimmer kann morgens unter der Dusche benutzt werden. Wenn es mal schnell gehen soll, ist auch eine Trockenrasur ohne Rasierschaum möglich.



Verfügbarkeit und Preis



Der elektrische Bartstyler ER-GD50 und der ER-GD60 sind ab Mai 2017 zum Preis von 99,95 Euro (UVP) und 129,95 Euro (UVP) verfügbar. Der Bodytrimmer ER-GK60 ist zu einem Preis von 79,95 Euro (UVP) erhältlich.



Weitere Informationen über Panasonic Rasierer finden Sie auch auf Youtube unter https://www.youtube.com/playlist?list=PLF68F4E202E07BBF9



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device Industries.



