Berlin (ots) - "Wir begrüßen sehr die deutliche Zustimmung des europäischen Parlaments zu CETA. Das ist ein wichtiger Schritt, denn nun können wesentliche Handelserleichterungen in Kürze schon vorläufig von den Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks genutzt werden." Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) anlässlich der Zustimmung des Europaparlament zum Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada. Den Vertrag befürworteten 408 Abgeordnete, 254 votierten mit Nein und 33 enthielten sich.



"CETA ist damit aber noch lange nicht durch. Die zusätzliche Ratifizierung des Ab-kommens durch sämtliche Mitgliedsstaaten und auch noch zum Teil deren Regio-nalparlamente steht noch aus und wird Jahre in Anspruch nehmen. Es bleibt die Sorge, dass das Abkommen währenddessen weiterhin nationalen Befindlichkeiten und ideologisch motivierter Stimmungsmache ausgeliefert sein wird, die mit dem Abkommen an sich nicht viel zu tun haben. Um international keine Glaubwürdigkeit zu verlieren, sollte die EU daher dringend die Kompetenzen in Handelsangelegenheiten klarer regeln", so Börner abschließend.



9, Berlin, 15. Februar 2017



