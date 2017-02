Und wieder ein Rekord: Der SDAX - sozusagen die 3. Börsen-Bundesliga hinter DAX und MDAX - hat heute zu Handelsbeginn erstmals die Marke von 10.000 Punkten überschritten. Im Langfrist-Vergleich der drei Frankfurter Aktienbarometer, die allesamt Anfang 1988 bei 1.000 gestartet sind, hinkt der Nebenwerte-Index aber nach wie vor hinterher. Das hat auch damit zu tun, dass der SDAX so etwas wie der "Durchgangsbahnhof" der DAX-Familie ist. Hier starten viele Neuemissionen, immerhin neun von 50 Firmen sind seit weniger als drei Jahren an der Börse. Doch die besten Unternehmen sind oft nicht lange dabei: Wer beim Börsenwert kräftig zulegt, kann zügig in den MDAX aufsteigen - wie beispielsweise Zalando , Parkett-Debütant vom...

