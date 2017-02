Die Übernahmegerüchte durch Peugeot befeuern die Unsicherheit unter den Opel-Arbeitern in Rüsselsheim. Von der Konzernspitze fühlen sich viele im Stich gelassen.

Die Nachricht, dass es seinen Arbeitsplatz womöglich bald nicht mehr geben könnte, erreichte Roland Zimmer, 61, per Smartphone. Der stämmige Arbeiter mit dem weißen Ziegenbart schraubte gerade im Opel-Werk in Rüsselsheim an der Elektronik eines Wagens, als seine Kollegen wild mit ihren Handy herumfuchtelten und auf die Displays deuteten: "Drohende Opel-Übernahme durch Peugeot." Ein Schlag in die Magengrube für Zimmer, der seit 41 Jahren in diesem Werk arbeitet.

24 Stunden nach der Hiobsbotschaft steht Zimmer am Mittwoch vor dem Rüsselsheimer Werkstor 60, blinzelt skeptisch in die strahlende Sonne und weiß noch immer nicht, was er von der Schlagzeile aus dem Smartphone halten soll. "Wir hören nur Gerüchte. Gesagt hat uns keiner was. Selbst der Betriebsrat soll ja überrascht gewesen sein", sagt Zimmer.

Mürrisch sind ...

