Bern - Der Bundesrat hat am 15. Februar 2017 entschieden, dass das Einlegerschutzsystem durch eine Reihe von Massnahmen gestärkt werden soll. Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) wurde beauftragt, bis Ende November 2017 eine Vernehmlassungsvorlage zur Änderung der entsprechenden Gesetze auszuarbeiten.

Die Expertengruppe zur «Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie» hat im Dezember 2014 Empfehlungen zur Stärkung des Einlegerschutzsystems verabschiedet und vorgeschlagen, die bestehende Einlagensicherung in einigen Punkten zu verbessern. In der Folge hat der Bundesrat am 20. Mai 2015 das EFD beauftragt, eine entsprechende Prüfung vorzunehmen. Die verwaltungsinternen Arbeiten wurden vom Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) in Zusammenarbeit mit der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der Schweizerische Nationalbank (SNB) sowie in Konsultation mit der Branche vorgenommen.

Der Bundesrat hat auf der Basis der erfolgten Analyse und unter Berücksichtigung der verschiedenen Interessen im Sinne eines Kompromisses die folgenden drei Massnahmen beschlossen:

Erstens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...