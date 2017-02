Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--In der Debatte über staatliche Eingriffe in die Managervergütung bei großen Unternehmen hat das Finanzministerium vor Schnellschüssen gewarnt. Eine mögliche Beschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Managergehältern sei "nicht trivial" und müsse sehr genau geprüft werden, sagte Ministeriumssprecher Jürg Weißgerber am Mittwoch in Berlin.

Ansätze zur Begrenzung von Managergehältern gab es auf nationaler und europäischer Ebene immer wieder. Hintergrund der aktuellen Überlegungen sind Berichte, das ehemalige VW-Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt (SPD) bekomme für 13 Monate Arbeit im Konzern rund 12 Millionen Euro Abfindung.

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist das Ziel formuliert, die Höhe der Gehälter transparent in der Hauptversammlung zu regeln. Die SPD-Fraktion hat außerdem den Vorschlag gemacht, Auswüchsen bei Abfindungen und Managergehältern per Steuerrecht beizukommen. Die Sozialdemokraten wollen dazu bis Anfang März einen Gesetzentwurf vorlegen, wonach Gehälter ab 500.000 Euro nicht mehr abzugsfähig sein sollen.

Das Grundgesetz ist im Spiel

Weißgerber sagte dazu, für das Finanzministerium wäre "im Zuge eines möglichen Gesetzgebungsprozesse zu prüfen, ob eben auch steuerrechtliche Aspekte zu regeln sind". Man müsse deutlich sagen, "dass die Beschränkung der Abzugsfähigkeit von Managergehältern nicht trivial ist. Das muss verfassungsrechtlich gut begründet sein", betonte der Sprecher.

Minister Wolfgang Schäuble (CDU) habe zuletzt in einer Talk-Show erklärt, dass der Gesetzgeber "tätig werden könnte, wenn die Wirtschaft nicht selbst eine angemessene Ausgestaltung ihrer Managergehälter regeln sollte". Dies wäre ja eigentlich der Normalfall in einer freiheitlichen Ordnung, sagte Weißgerber und verwies dazu auf den deutschen Corporate Governance Kodex.

Der Kodex führt bereits Regeln auf, um Ausuferungen zu vermeiden. "Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden ... auch die Üblichkeit der Vergütung unter Berücksichtigung des Vergleichsumfelds und der Vergütungsstruktur, die ansonsten in der Gesellschaft gilt", heißt es unter anderem.

Maas plant nichts

Darüber hinaus gebe es den Punkt im Koalitionsvertrag, der noch umzusetzen sei, erklärte Weißgeber. Im Koalitionsvertrag heißt es wörtlich: "Um Transparenz bei der Feststellung von Managergehältern herzustellen, wird über die Vorstandsvergütung künftig die Hauptversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats entscheiden." Weißgerber verwies darauf, dass dies in erster Linie das Gesellschafts- und Vertragsrecht und damit das Justizministerium betreffe.

Im Justizministerium allerdings gibt es keine Bestrebungen, den Koalitionsvertrag in diesem Punkt umzusetzen. Eine Sprecherin von Justizminister Heiko Maas erklärte, dieser unterstütze den Vorschlag seiner Fraktionskollegen von der SPD. Ein eigener Gesetzentwurf werde im Justizministerium nicht erarbeitet.

CDU-Wirtschaftsrat auf der Palme

Wie aus Fraktionskreisen von SPD und Union zu hören ist, werden einer Regelung bis zur Bundestagswahl kaum Chancen eingeräumt. Vor allem der Wirtschaftsflügel von CDU und CSU meldet ordnungspolitische Bedenken an. Den Wirtschaftspolitikern stehen Kanzlerin Angela Merkel und Unions-Fraktionschef Volker Kauder entgegen. Beide befürchten, dass die SPD bei dem Thema vorprescht und im Wahlkampf Punkte bei den Bürgern macht. Auch CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt zeigte bereits öffentlich "Sympathien" für den SPD-Vorschlag. Hinter den Kulissen tobt bei CDU und CSU der Kampf um die Deutungshoheit.

Der Wirtschaftsrat der CDU kritisierte mögliche steuerrechtliche Eingriffe zur Begrenzung von Vergütungen jedoch ganz offen. "Die Politik bricht hierbei mit wesentlichen Grundsätzen unserer Wirtschaftsordnung", erklärte Generalsekretär Wolfgang Steiger. Es gehöre zu den Prinzipien der unternehmerischen Freiheit, dass Eigentümer frei über mit ihren Mitarbeitern verhandelte Verträge und über ihr Eigentum verfügen könnten. Die diskutierte steuerrechtliche Verschärfung werfe zudem die grundsätzliche Frage auf, ob und wie das Nettoprinzip zu halten sei.

Linke will Obergrenze

Linkspartei-Chef Bernd Riexinger verwies auf einen Vorschlag seiner Partei, der schon lange auf dem Tisch liegt: Manager- und Vorstandsgehälter dürften nicht mehr als das Zwanzigfache des niedrigsten Gehalts im Unternehmen betragen. "Denn diese Gehälter in Millionenhöhe haben überhaupt nichts mit Leistung zu tun und sind ein Hohn für alle Menschen, die kaum von ihrer Arbeit leben können", erklärte Riexinger.

Auch die Linke fordere, dass Jahresgehälter über eine halbe Million Euro nicht mehr steuerlich abzugsfähig sein dürften. "Doch mit der Begrenzung der steuerlichen Absetzbarkeit allein lassen sich überhöhte Managergehälter nicht verhindern", sagte der Parteichef. Das sei bestenfalls ein Anreiz, aber keine wirksame Obergrenze.

