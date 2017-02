Das Landeskriminalamt (LKA) Brandenburg und die Polizei (CBSP) Zielona Gora können einen weiteren Erfolg im Kampf gegen polnische Photovoltaik-Diebesbanden vermelden. Am Dienstag seien vier Männer nach gemeinsamen intensiven Ermittlungen in Wojciechów festgenommen worden. Sie seien am Mittwoch dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...