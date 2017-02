Faktoren wie eine hohe Dividendenrendite beeinflussen die Rendite einer Aktie. Das sogenannte Faktor-Investing ist deshalb bei Anlagestrategen auf dem Vormarsch. Mutige können mit der Strategie den Dax schlagen.

Die Rendite von Aktien wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Ein Anlageansatz, der viele Faktoren berücksichtigt, nennt sich Faktor-Investing. Er geht auf die Erkenntnisse des US-Ökonom Eugene Fama zurück, der 2013 für seine Forschungen zur Effizienz moderner Kapitalmärkte mit dem Nobelpreis geehrt wurde. Laut seiner Hypothese werden alle öffentlich verfügbaren Informationen zu Unternehmen umgehend in der Kursentwicklung der Aktien reflektiert. Es sei somit sehr schwer, Dividendentitel zu identifizieren, die die durchschnittliche Kursentwicklung des Marktes in der Zukunft übertreffen.

Tatsächlich schaffen es professionelle Vermögensverwalter im Mittel nicht, typische Aktienindizes zu schlagen. Denn alle Fonds zusammengenommen sind so groß, dass sie selbst den Markt repräsentieren: Ihr aggregiertes Portfolio entspricht in seiner Zusammensetzung ziemlich genau typischen Aktienindizes, die nach dem Börsenwert (im Fachjargon Marktkapitalisierung) gewichtet sind. In der Wertentwicklung der Fonds werden aber auch Kosten (etwa Vertriebs- oder Managementgebühren etc.) in Abzug gebracht, daher liegt das Durchschnittsergebnis sogar leicht unter dem des Index, wie folgende Grafik zeigt.

Natürlich erzielen einige Fonds gute Ergebnisse über drei, fünf oder gar zehn Jahre. Aber das Ranking der Fonds ist nicht stabil, oft liegen diese Topmanager in den Jahren danach unter dem Durchschnitt. Es fällt ihnen extrem schwer, den hohen Wettbewerb in der Branche zu übertreffen. Viele tausend Fondsmanager versuchen, durch geschickte Analyse der im Prinzip für alle zugänglichen Informationen einen ...

