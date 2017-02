BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund des möglichen Verkaufs von Opel an PSA Peugeot Citroen hat Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries dem deutschen Herstellermarkt keinen guten Befund ausgestellt. Die deutsche Autoindustrie sei insgesamt in nicht so guter Verfassung, stellte Zypries auch mit Blick auf den VW-Konzern in einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses fest, wie der Bundestag am Mittwoch mitteilte.

Vor den Ausschussmitgliedern bekräftigte Zypries den Angaben zufolge, dass sie Gespräche mit allen Beteiligten wegen des geplanten Verkaufs führen wolle. Sie wolle auch mit der französischen Regierung sprechen. In den Gesprächen müsse es darum gehen, für Arbeitnehmer und Standorte das Bestmögliche zu erreichen.

Dass die Information über den beabsichtigten Verkauf erst so spät erfolgt sei, habe zu einer "unguten Situation" geführt, erklärte die SPD-Politikerin den Angaben zufolge. Die Gespräche über einen Verkauf von Opel seien nach dem Eindruck der Ministerin schon recht weit fortgeschritten. Verbindungen zwischen Opel und PSA Peugeot Citroen gebe es schon lange, sagte Zypries demnach und verwies auf die seit 2012 bestehende Einkaufsgemeinschaft und auf gemeinsame Modelle.

Ein namentlich nicht genannter Sprecher der SPD-Fraktion übte den Angaben zufolge im Ausschuss scharfe Kritik an General Motors. Es sei sehr befremdlich, wie sich das Unternehmen gegenüber Mitarbeitern und Gewerkschaften verhalte. Und es sei auch nicht akzeptabel, dass Politik und Gewerkschaften nicht informiert worden seien.

