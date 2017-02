Berlin (ots) - Der neue SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz stellt die soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes und sagt: "Es geht ein tiefer Riss durch unsere Gesellschaft. Ich möchte, dass es gerecht in unserem Land zugeht." Die pflichtbewussten, hart arbeitenden Menschen sollen im Mittelpunkt seiner Politik stehen. Umfragen zeigen, dass Schulz damit einen Nerv bei den Deutschen trifft. Doch wie soll soziale Gerechtigkeit hergestellt werden? Alles nur Wahlkampfgetöse oder der richtige Weg für mehr Lohngerechtigkeit in Deutschland?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Stephan Mayer, Innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Lothar Binding, Finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.



Quelle Zitat: Rede im Willy Brandt Haus am 29.1.2017, spd.de



