Nun also soll der Blitz - Opel - den Besitzer wechseln. Gut, ganz sicher ist es noch nicht, aber es sieht doch sehr danach aus. General Motors (GM) will nach knapp 90 Jahren den Autobauer aus Rüsselsheim an die französische PSA-Gruppe (Peugeot, Citroen) verkaufen. Anscheinend ist GM die Sanierung und die Verluste von Opel leid geworden, obwohl es Fortschritte gibt. Die PSA-Aktie hat sich jüngst sehr gut entwickelt. Würde eine Opel-Übernahme die Entwicklung bremsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...