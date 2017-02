New York - An der Wall Street haben am Mittwoch wichtige Aktienindizes erneut Rekordmarken erreicht. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der S&P 500 sowie die Technologieindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände.

Zuletzt rückte der Dow um 0,31 Prozent auf 20 567,97 Punkte vor. Seine bisherige Bestmarke liegt nun bei 20 573,24 Punkten. Der S&P 500 legte um 0,14 Prozent auf 2340,85 Punkte zu. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,15 Prozent auf 5279,175 Punkte nach oben. Beim Nasdaq Composite stand ein Plus von 0,18 Prozent auf 5792,797 Punkte.

Jüngste US-Konjunkturdaten sorgten für etwas Rückenwind. So waren die Umsätze des Einzelhandels im vergangenen Monat deutlich stärker als erwartet gestiegen. Die Industrieproduktion aber war im Januar überraschend gefallen.

An ...

