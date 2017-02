Zürich (ots) - Mieten statt kaufen: SBB Cargo International (SCI),

eine Tochter der SBB Cargo, mietet 18 Siemens-Lokomotiven für den

grenzüberschreitenden Güterverkehr für die Laufzeit von 15 Jahren an.

Das zeigen Recherchen der «Handelszeitung». «Das

Eisenbahnverkehrsunternehmen geht bei diesem Vorhaben neue

Finanzierungsformen in Kooperation mit Reichmuth Infrastruktur

Schweiz ein», heisst es von SCI.



Für das Mietgeschäft mit der SBB-Tochter wurde von einem

Infrastrukturfonds der Luzerner Privatbank Reichmuth im September

2016 die Aktiengesellschaft Lokroll gegründet. «Die Gesellschaft wird

von Schweizer Pensionskassen und privaten Investoren finanziert»,

sagt Reichmuth-Manager Mathias Fleischmann. «Das Modell könnte die

öffentliche Hand entlasten und gleichzeitig eine gute

Anlagealternative für Pensionskassen darstellen.»



Lokroll kauft die Lokomotiven von Siemens und vermietet sie an

SCI. Das Gesamtvolumen des Geschäfts beträgt insgesamt rund 120

Millionen Franken für die Anmietung und Instandhaltung der Güterloks

für die vereinbarte Laufzeit. Die Ausweitung des Mietmodells auf noch

mehr Loks und auch Güterwagen ist gemäss Involvierten eine

«ernsthafte» Option. Die erste Lokomotive wird im Dezember 2017

geliefert. Weitere zehn Loks könnten schon bis Ende 2019 geliefert

werden.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77