Die USA sehen die Zwei-Staaten-Lösung nur noch als eine der Optionen im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern an. Washington will auch keine Vorbedingungen für einen Nahost-Frieden stellen.

Trotz des pro-israelischen Kursschwenks der neuen US-Regierung pochen führende Palästinenser im Nahostkonflikt auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Nach Beginn des Oslo-Friedensprozesses hatten bisher alle US-Regierungen am Konzept von zwei Staaten in der Region festgehalten, auch die internationale Gemeinschaft unterstützt das Prinzip. Unmittelbar vor einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu rückte die neue Regierung jedoch von dieser Linie ab. US-Medien zitierten einen hochrangigen Regierungsmitarbeiter in Washington mit der Aussage, Israel und die Palästinenser sollten sich selbst einigen.

Dies stelle eine "gefährliche Verschiebung" in der US-Position dar, teilte das palästinensische Außenministerium daraufhin mit. "Wir werden mit Blick auf diesen möglichen Einbruch in der amerikanischen Position daran arbeiten, eine breite internationale Front zu bilden, um die Zwei-Staaten-Lösung zu erhalten."

Der Vertreter aus dem Weißen Haus erklärte, dass es nicht an den USA sei, den Parteien die Vision einer Zwei-Staaten-Lösung aufzuzwingen. Das Ziel Washingtons sei Frieden in Nahost. Wie die beiden Parteien diesen erzielten, sei ihre Sache. Die USA würden helfend zur Seite stehen, man werde nicht die Bedingungen eines Friedens diktieren, hieß es weiter.

Die Bundesregierung und die EU machten deutlich, dass sie an einer Zwei-Staaten-Lösung festhalten ...

