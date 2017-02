Fuer folgende Geschaefte in der ISIN CA07403D3076, Wertpapier-Name: BEARING RESOURCES LTD , wird ein Mistrade-Antrag geprueft:





Datum Zeit Volumen Preis

15.02.2017 15:15:28 54.500 St 1,55 EUR



Fair Value lt. Antragsteller: 1,016 EUR