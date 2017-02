Kulmbach - Bank of America-Aktie: Positive Aussichten! Kursziel 40 Euro! Aktienanalyse Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht das Kursziel für die Aktie der Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) in einer aktuellen Aktienanalyse bei 40 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...