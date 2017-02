Neue Möbelkollektion "Vitória Collection"



Pöllau (ots) - Der Möbelhersteller Neue Wiener Werkstätte startet mit der neuen Möbelkollektion "Vitória" ins neue Jahr. Der österreichische Designer Thomas Feichtner ist es, dessen Handschrift die edlen Möbelstücke tragen. Bereits im letzten Jahr wurde die "Vitória" Esszimmergruppe, bestehend aus Tischen, Stühlen und Bank, entwickelt. Aufgrund der positiven Resonanz wurde die Collection um eine Solitärmöbel-Linie erweitert: Anrichten und Kommoden, Regal, Vitrine und Schrank runden das Sortiment jetzt stilvoll ab. Die ruhige und zeitlose Möbelkollektion passt sowohl zu modernen als auch klassischen Einrichtungsstilen. Alle Modelle der "Vitória Collection" sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. Wichtiger Bestandteil ist ihre Wandlungsfähigkeit. So ist sie für verschiedene Eichen- und Lackoberflächen, Bezüge und Farben konzipiert - ein solides Möbelprogramm mit besonderer Hingabe zum Handwerk und Raffinesse im Detail, und mit Potential zum Lieblingsstück 2017. Erhältlich bei allen Händlern der Neuen Wiener Werkstätte, im Flagshipstore am Schottenring 35, 1010 Wien und versandkostenfrei im Onlineshop unter [www.nww.at/shop] (http://www.nww.at/shop).



Bildinformationen: © Neue Wiener Werkstätte. Für Pressezwecke kostenfrei verwendbar. Bilder stehen hier zum Download zur Verfügung: [https://tinyurl.com/jr6hgu4] (https://tinyurl.com/jr6hgu4)



