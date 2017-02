Der Euro hat sich am Mittwoch im späten europäischen Handel von seinen Verlaufsverlusten erholt. Kurz nach 16.00 Uhr wurde er bei 1,0567 US-Dollar gehandelt und notierte damit wieder am Niveau von heute Vormittag. Am frühen Nachmittag hatten US-Inflationsdaten die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0519 Dollar gedrückt.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...