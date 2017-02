Am Mittwoch hat der DAX leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.793,93 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen die Papiere der Deutschen Bank, der Commerzbank, und der Deutschen Lufthansa. Die Papiere von Adidas, Continental und Prosieben SAt.1 Media rangierten am Ende der Kursliste. Vom Dow kamen unterdessen positive Vorgaben: Am Nachmittag wurde der Index mit 20.590,78 Punkten berechnet, ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss vom Vortag.