Zürich (ots) - Renate Millauer ist nicht mehr Chefin des Schweizer

Strumpflabels Fogal. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. Erst im November 2015 hatte die Unternehmerin die

Firma von der Gaydoul Group übernommen. Nur 15 Monate später ist

Millauer ausgeschieden. Insider sehen den Schnitt durch den Einfluss

des neuen Präsidenten von Fogal begründet. Keiner der Akteure will

sich äussern zum Thema. An der Spitze von Fogal sitzt seit Februar

neu ein ehemaliger Swarovski-Manager.



