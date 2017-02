München (ots) -



Gute Nachrichten für die INHORGENTA MUNICH: Die internationale Order- und Kommunikationsplattform für Schmuck und Uhren verzeichnet für die anstehende Messe (18. bis 21. Februar) ein Aussteller-Plus in Höhe von rund fünf Prozent. Zudem steigt die Spannung beim INHORGENTA AWARD: Am 19. Februar werden die Finalisten im Postpalast München ausgezeichnet.



"Rund fünf Prozent mehr Aussteller und fünf Prozent mehr Fläche - das ist eine starke Bestätigung unserer Arbeit", so Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München. "Auch können wir schon jetzt deutlich mehr Vorregistrierungen bei den Fachbesuchern verzeichnen als im Vorjahr", so Dittrich weiter. 987 Aussteller aus 40 Ländern werden vom 18. bis 21. Februar in München vertreten sein. Die vermietete Bruttofläche von rund 64.000 Quadratmetern ist um fünf Prozent größer als im vergangenen Jahr.



Mit Doxa, Traser H3 oder Victorinox sind renommierte Uhrenmarken neu dabei. Auch Colpo & Zilio, London Pearl, Roberto Demeglio oder Zoccai stellen erstmals auf der INHORGENTA MUNICH aus.



TT Trendtime mit den Marken Guess, Daniel Wellington und Ice Watch hat seinen Stand in diesem Jahr erheblich vergrößert. Gleiches gilt für die Fossil Group, die wieder die neuesten "Connected Accessoires" präsentieren wird.



INHORGENTA AWARD: Die Jury hat entschieden



Der Höhepunkt der Messe findet am Abend des 19. Februar im Postpalast München statt: Dann wird der INHORGENTA AWARD verliehen. Die Auszeichnung für besondere Produkte und Leistungen der Schmuck- und Uhrenbranche wird in sechs Kategorien vergeben: "Fine Jewelry - Brand of the Year", "Fashion Jewelry - Brand of the Year", "Designer of the Year", "Watch Design of the Year", "Retailer of the Year" sowie den Publikumspreis "Best Piece of Jewelry".



"Die Resonanz auf die erste Ausschreibung war sehr gut. Über 100 Bewerbungen gingen ein," freut sich Stefanie Mändlein, Projektleiterin der INHORGENTA MUNICH. Im Rahmen des Jurymeetings Anfang Februar wählten die Juroren Anja Heiden (Geschäftsleitung Wempe), Prof. Christine Lüdeke (Hochschule Pforzheim), Julia Katharina Hettich (Journalistin), Gisbert Brunner (Uhrenexperte), Franziska Knuppe (Top-Model), Shermine Shahrivar (Top-Model) und Michael Michalsky (Star-Designer) pro Kategorie die drei Besten aus.



Die Liste der Nominierten wird auf der Hauptpressekonferenz am Freitag, den 17. Februar in München von TV-Star Nina Ruge präsentiert, die auch die Gala des INHORGENTA AWARDs moderieren wird.



Glanzvoller Messeauftakt mit den Jewelry Shows



Am ersten Messetag präsentieren Models in Couture von ESCADA bei den exklusiven Jewelry-Shows wieder ausgewählte Schmuckstücke der Aussteller. Die TV-Moderatorin Susan Atwell führt durch die Show (18. Februar, 17.30 Uhr, Halle B1).



"Contemporary Design" freut sich über internationalen Zuwachs Sehr gut angenommen wird auch die Plattform für zeitgenössisches Schmuckdesign: Insgesamt sind 120 deutsche und 158 ausländische Aussteller in Halle C2 vertreten - 50 mehr als im vergangenen Jahr. Auch das "Forum Innovation" entwickelt sich sehr positiv: Von 23 Teilnehmern kommen dieses Jahr 20 aus dem Ausland.



Ein vielseitiges Seminarprogramm liefert wichtige Impulse



Auch dieses Jahr konnten für das Seminarprogramm wieder zahlreiche renommierte Experten gewonnen werden. Hervorzuheben ist hier unter anderem Creative Evangelist von Google, Jeremy Abbett. Der Amerikaner referiert am 20. Februar (15.30 bis 16.30 Uhr) über "The store of the future - concepts and ideas". Dr. Jens Rothenstein vom Institut für Handelsforschung lädt zum Vortrag "Der Online-Shopper heute und morgen" ein. Und Jörn Weiss, CEO der Internetagentur Weiss & Urban hält seinen Vortrag unter dem Claim: "Think Digital! - Markeneinführung im Zeitalter von Social, Search & Storytelling".



Bei der Premiere des Gemstone-Forums teilen internationale Edelstein-Experten wie Richard Drucker, Joanna Hardy, Yianni Melas und Dr. Claudio Millisenda wertvolles Wissen mit den Besuchern der Messe.



