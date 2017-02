Berlin (ots) -



Buchvorstellung Ein gelebter Thriller Die Geschichte des Jan Waizenegger



>> Wenn du dich entscheidest und deine Entscheidung mit konsequenter Entschlossenheit umsetzt, kannst du alles erreichen, was du willst. << Jan Waizenegger



Am 25.02.2017 stellt Jan Waizenegger sein Buch "Ein gelebter Thriller" vor. Michael Moritz, der bekannte Kriminalautor, hat seine Geschichte aufgeschrieben.



Wir freuen uns, dass der österreichische Bundesratpräsident a.D. Hans Ager am 25.02.2017 als Gast und Freund von Jan Waizenegger in Berlin mit dabei ist.



Drei Euro von jedem verkauften Exemplar werden an gemeinnützige Initiativen oder Projekte gespendet.



Das Buch dokumentiert mit seiner spannenden Lebensgeschichte die knallharte Willenskraft von Jan Waizenegger, die ihn trotz mehrerer Niederlagen immer wieder zum Erfolg führte. Der Protagonist war erst erfolgreicher Leistungssportler; dann erfolgreicher Gangster; dann in 26 Gefängnissen. Nach seiner Flucht wurde er per Fahndungsfoto in den Medien gesucht. Es folgte monatelange Isolationshaft im Hochsicherheitstrakt. Heute referiert Jan Waizenegger vor tausenden Unternehmern und ist eine Führungskraft in der Wirtschaft.



Zu den Autoren



Michael Moritz - ist seit 1998 als freier Autor, Theaterregisseur, Kampfszenenchoreograf und Filmemacher tätig. Er schreibt bereits seit 25 Jahren für Kabarett, Theater, Funk und Film. Einige seiner erfolgreich veröffentlichten Romane heißen "Tessiner Abgrund" (Kriminalroman), "Roter Regen" (Kriminalroman) und "Zürcher Verschwörung" (Kriminalroman).



Neben der Theaterarbeit produzierte er die Slapstick-Reihe BRUNO BOSCO, die beim Schweizer Fernsehen DRS und TSI und beim Bayrischen Rundfunk regelmäßig ausgestrahlt wurde.



Jan Waizenegger - hat ein großes Unternehmernetzwerk aufgebaut und ist als Referent und Berater im europäischen Raum unterwegs. Als Kommunikationstrainer und Erfolgscoach sorgt er bei den Unternehmern für mehr Umsatz und mehr Gewinn.



Wir laden Sie herzlich ein ins Hotel Estrel Berlin, Raum Paris Sonnenallee 225, 12057 Berlin Zeit: 10:00 Uhr am 25.02.2017



OTS: COMWA Global UG (haftungsbeschränkt) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125561.rss2



Pressekontakt: Regino Hawich Mobil: 0178 3929194 eMail: rh@janwaizenegger.de