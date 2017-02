ZÜRICH (Dow Jones)--Freundlich hat sich das Börsengeschehen in Zürich am Mittwoch präsentiert. Der Markt wurde von der Wall Street nach oben gezogen, die am Vortag und am Mittwoch erneut auf Allzeithochs gestiegen ist. Die Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vom Dienstag und Mittwoch deuteten auf ein mögliches baldiges Anziehen der Zinsschraube hin. Der Markt spielte aber eher die wirtschaftliche Zuversicht, die die Äußerungen spiegelten, zumal neue Konjunkturdaten überwiegend positiv ausfielen. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 8.486 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,66 (zuvor: 46,42) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten waren Bankentitel gefragt, denn hier stützte die Erwartung eines höheren Zinsniveaus. UBS gewannen 1,3 Prozent, Credit Suisse 2,1 Prozent und Julius Bär 1,7 Prozent. Die Pharmaschwergewichte zeigten sich fester und trieben so den Gesamtmarkt nach oben. Für Novartis ging es 0,9 Prozent aufwärts, für Roche 1,7 Prozent.

