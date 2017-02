Lieber Leser,

die laufende Woche ist für den EURUSD-Kurs wichtig. Vor allem in Anbetracht dessen, dass der EURUSD-Kurs in den letzten Tagen eine wichtige technische Unterstützung erreicht hat. Wichtig in dem Sinne, dass sich zum einen die FED-Präsidentin Jennet Yellen erstmals seit Dezember 2016 persönlich, im Rahmen der Aussage vor dem Kongress in Washington, zu Wort meldete. Aber auch weil einige andere FED-Mitglieder zu Wort kamen und die Inflationsdaten zur Veröffentlichung anstehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...