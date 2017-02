Lieber Leser,

die VW-Aktie lässt sich kaum mehr von schlechten Nachrichten beeindrucken und korreliert sichtlich mehr mit der Nachrichtenlage um die gesamte Automobilbranche und mit dem Gesamtmarkt. Daher setzt sie, wie auch andere Automobilwerte in dieser Woche, zu einer leichten Erholung an, nachdem sie in den vergangenen drei Wochen stagniert hat.

Möglicher Durchbruch des 100-Wochendurchschnitts?

Genau vor drei Wochen ist die Aktie am 100-Wochendurchschnitt abgeprallt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...