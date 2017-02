Zürich (ots) - Plus 200 Prozent Wachstum pro Jahr zwischen 2012

und 2015: Das ist die beeindruckende Leistung der Zürcher

Softwarefirma Sherpany. Sie hat sich damit den ersten Platz im

Ranking der Schweizer Wachstums-Champions gesichert.



Die «Handelszeitung» und «LeTemps» veröffentlichen diesen

Donnerstag erstmals die exklusive Studie «Wachstums-Champions 2017».

Sie umfasst die 55 am schnellsten wachsenden Unternehmen der Schweiz.

Erstellt wurde das Ranking in Zusammenarbeit mit Statista, einem der

führenden Statistik-Portale.



Siegerin Sherpany hat eine App entwickelt, welche die Arbeit in

Verwaltungsräten erleichert - insbesondere die Entscheidungsfindung

im Strategie-Gremium. Die App wird bereits beim Bauunternehmen

Implenia, bei Postfinance und beim Flughafen Zürich eingesetzt.



Bei den grossen Unternehmen holt sich der

Premium-Schokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli die Goldmedaille.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 043 444 57 77