Zürich (ots) - Nach der verlorenen Abstimmung über die

Unternehmenssteuerreform (USR) III wird Kritik an der Führung der

Pro-Kampagne laut. In einem Interview mit der «Handelszeitung» sagt

Markus Ritter, Präsident des Bauernverbands, nicht einmal ihm als

Co-Präsident der Kampagne sei klar gewesen, wer diese eigentlich

führe. Operativ sei dies Sache von Gewerbeverband und FDP gewesen.

«Aber unklar war, wer strategisch die Fäden in den Händen hält», sagt

der CVP-Nationalrat. Die regionalen Handels- und Gewerbeverbände

seien viel zu spät einbezogen worden. Bis Anfang Januar sei in den

Regionen «kaum jemand informiert» gewesen. Daher sei man auf

argumentative Angriffe des gegnerischen Lagers zu schlecht

vorbereitet gewesen. Zudem habe das «Herzblut» gefehlt, moniert

Ritter. In der ersten Januarwoche seien die Verantwortlichen alle in

den Ferien oder nicht erreichbar gewesen. «Das hat mich verwundert.»



Im Kern der Kritik steht die Arbeitsteilung zwischen

Economiesuisse und Schweizerischem Gewerbeverband. Faktisch war die

Kampagnenführung an Gewerbedirektor Hans-Ulrich Bigler delegiert

worden. Diese Delegation hat offenbar nicht funktioniert.

Economiesuisse-Vorstandsmitglied und Baloise-Präsident Andreas

Burckhardt hält fest: «Es war nicht einfach, das Gewerbe

einzubinden.» Peter Lüscher, Chef der Aargauischen Industrie- und

Handelskammer, macht dafür den schlechten Informationsstand

verantwortlich. Viele KMU seien nicht Feuer und Flamme für die

Vorlage gewesen. «Wenn sie konkret wissen, was eine Vorlage für ihre

Firma bedeutet, ziehen Patrons mit», sagt Lüscher. «Sonst nicht.» Und

der Baselbieter Gewerbedirektor Christoph Buser sagt, ihm habe eine

«informative Vorkampagne» gefehlt. «Von dieser hat man eigentlich

nichts mitbekommen und es scheint, dass man danach in der

Hauptkampagne mit den Argumenten konstant im Hintertreffen war.»



Der Dachverband Economiesuisse scheint sich bewusst im Hintergrund

gehalten zu haben. Die Wirtschaft leide noch immer «an den

Nachwirkungen der Finanzkrise» und habe «den Imageschaden noch nicht

behoben», konstatiert FDP-Urgestein Franz Steinegger. Auch in den

sozialen Medien konnte der einst mächtige Wirtschaftsverband nicht

mit den Gegnern der Abstimmungsvorlage mithalten. «Social Media ist

nicht gerade das Steckenpferd der Economiesuisse-Exponenten», räumt

Urs Berger, Präsident der Mobiliar und im Vorstand von

Economiesuisse, ein.



