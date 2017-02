Laut EU-Wirtschaftskommissar Moscovici seien noch "kleine Schritte" nötig, bis sich Griechenland und seine Geldgeber im Reformstreit einigen. An eine Einigung bis zur Eurogruppen-Sitzung am Montag glaubt er aber nicht.

Griechenland und seine Geldgeber bewegen sich nach Darstellung von EU-Wirtschaftskommissar Piere Moscovici schrittweise auf eine Einigung im Reformstreit zu. "Einige kleine Schritte bleiben noch", sagte er bei einem Besuch in Athen. Dort wollte er den stockenden Gesprächen über Reform-Überprüfungen neuen Schwung geben. Moscovici sieht die Chance, dass beim Eurogruppen-Treffen am 20. Februar die Grundlinien für einen Abschluss der laufenden Prüfrunde verabredet werden können, wie er dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras sagte. Dieser forderte "eine Allianz der Vernunft", um eine Verständigung zu schaffen, und warnte vor "destruktiven" Sparforderungen an sein Land.

Die Geldgeber und die Regierung in Athen haben ihre Meinungsverschiedenheiten über die Erfüllung griechischer Reformzusagen bislang nicht überwunden. Von einem ...

