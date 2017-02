Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwochshandel mit Aufschlägen beschlossen. Mit einem Anstieg im frühen Handel machte der Leitindex SMI die Abgaben vom Dienstag wieder wett. Nach einer etwas launischen Seitwärtsbewegung sorgte eine freundliche Wall Street für erneuten Schub und einen Anstieg in den Bereich des bisherigen Jahreshochs bei 4'890 Punkten vom Montag. Besonderes Augenmerk galt den Valoren von Schindler, nachdem der Lift- und Rolltreppenhersteller die Ergebnisse fürs abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert hat.



Die Stimmung am Markt sei weiter vorsichtig optimistisch, sagten Marktbeobachter. Die Anzeichen für eine weltweit anziehende Inflation verbessern die Aussicht auf steigende Zinsen und trieben auch europaweit die Bankaktien. In den USA sorgten am Nachmittag Konjunkturdaten für Auftrieb. Fed-Chefin Janet Yellen hat ihre früheren Aussagen zum Tempo möglicher US-Zinsschritte bestätigt und hält weitere Anhebungen für "wahrscheinlich angemessen".

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,71% höher auf 8'486,27 Punkten und damit knapp unter dem Tageshoch von 8'488. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte um 0,62% zu auf 1'351,05 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,65% auf 9'291,29 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 22 im Plus und acht im Minus.



Die Partizipationsscheine von Schindler (+1,3%) stiegen nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...