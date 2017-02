Auf den Schultern lässt sich vieles besser tragen. Der Rucksack, einst reines Wandergepäck, ist als Transportmittel voll emanzipiert und darf sogar mit ins Büro. Eine Typologie der Träger.

Beide Hände frei für Gesten oder die Bedienung des Smartphones - der Rucksack befreit in erster Linie. Die Arme von der Last, die Hände vom Zufassen. So hat sich das Gepäckstück zum wohl universellsten Tagesbegleiter gemausert. Im Büro hat er der Aktentasche den Rang schon lange abgelaufen. Und wie jedes Accessoire erzählt er bisweilen einiges über seinen Nutzer.

Der Netz-Nerd

Immer online, immer Saft auf allen Geräten und möglichst nicht mal beim Strom zapfen Spuren hinterlassen. Auf dem Weg zu einem Hackerkongress oder zur Arbeit als System-Admin eines Versicherungskonzerns. Träger dieses Rucksacks denken bei Quelle nicht an Wasser, sondern an Code und verlachen Nutzer einfach zu bedienender Computer, wenn man privat die Fotos von Muttis Geburtstag auch mit einer Encryption-Software sichern kann, die der NSA gut zu Gesicht stünde. Die Solarzellen auf der Tasche liefern bei ausreichend Licht zumindest so viel Strom, dass wenigstens die nötigsten Geräte im Inneren versorgt werden können. Zum Aufladen müssen Sie nur noch an die Sonne gehen - und das tut auch Ihnen gut. Ein Modell aus dieser Kategorie, das alle Wünsche erfüllt: der Packr Executiv von Goenerplex

Der Metal-Head

Der breite Stoffrucksack, möglichst mit Band-Aufnähern dekoriert, ist eigentlich ein Bundeswehr-Rucksack. Statt in Flecktarn wird er jedoch viel häufiger in Schwarz getragen - vor allem von Metalfans. Wenn Ihr Kollege damit ins Büro stiefelt, liegt die Vermutung nahe, dass er im Sommer in Wacken knietief im Schlamm steckt, dort mit Pfefferminzlikör die Zähne putzt und zeitgleich extrem und bedrohlich wirken kann. Dieser Kollege wird dann wohl auf das Modell ...

