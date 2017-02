London/Paris/Frankfurt - Europas Börsen haben am Mittwoch den neuerlichen Schwung von der Wall Street mitgenommen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,45 Prozent auf 3323,71 Punkte. In den USA hatten die grossen Aktienindizes von guten Einzelhandelsdaten profitiert und Rekordstände erreicht. Auch die Börsen in Frankreich und Grossbritannien kamen zur Wochenmitte voran: Der Pariser CAC-40 legte um 0,59 Prozent auf 4924,86 Punkte zu. Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 gestiegen. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,47 Prozent auf 7302,41 Zähler nach oben.

Aus Branchensicht standen Einzelhandelspapiere mit minus 0,62 Prozent am deutlichsten unter Druck, während Aktien aus dem Bankensektor auch nach Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen mit plus 1,34 Prozent besonders stark gefragt waren. Yellen hatte erklärt, mit weiteren Zinsanhebungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...