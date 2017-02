Essen (ots) - Zuletzt wurde viel übers "Stauland NRW" geschimpft. Auf 400 Kilometer und mehr staut sich der Verkehr an manchen Tagen. Wissenschaftler sind zu Wort gekommen, die Opposition im Landtag arbeitete sich am Thema ab, NRW-Verkehrsminister Michael Groschek geriet unter Druck. Aber es gibt Schlimmeres als diesen Stau auf der Straße.



Steigen Sie morgens um halb acht in einen Nahverkehrszug im Ruhrgebiet. Da reisen sie im Regionalexpress RE 1 als "Ölsardine" mit bis zu 1000 Zeitgenossen. Züge, die 10 oder 20 Minuten Verspätung haben, müssen Intercitys überholen lassen. Der RE 11 rollte zuletzt häufiger mit einem statt zwei Zugteilen durchs Revier. Es ist aber kein Spaß, wenn 400 Menschen in einem Wagen fahren wollen, in den 200 passen. Auf eine Freigabe von Fernzügen warten Nahverkehrskunden, deren Zug Verspätung hat, fast immer vergeblich.



Bahn und Verkehrsverbund müssen die Situation entschärfen. Dieser Nahverkehr auf der Schiene ist Hunderttausenden Pendlern in einem Ballungszentrum nicht zuzumuten. Der Hinweis, dass mit dem Rhein-Ruhr-Express doch alles besser wird, zählt nicht. Denn der kommt erst Ende 2018, und der Frust in den Bahnen ist alltäglich.



